  2. Montenegro
  3. Pljevlja
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pljevlja, Montenegro

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Pljevlja, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Pljevlja, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 157 m²
Número de plantas 3
Un amplio y acogedor edificio de apartamentos con una superficie de 157 m2, situado en una p…
$103,560
