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Casas en Venta en Pinicici, Montenegro

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Casa 2 habitaciones en Pincici, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Pincici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 3
LOCATION Situated in the peaceful surroundings of Bar Municipality, this property offers …
$252,429
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