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Apartamentos en venta en Pinicici, Montenegro

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Pincici, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Pincici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 7/10
LOCALACIÓNSituado en Bar, este apartamento está a 800 metros del centro de la ciudad y a 500…
$172,624
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