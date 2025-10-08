Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Petrovac centar, Montenegro

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Petrovac centar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac centar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/5
En venta es un luminoso y espacioso apartamento en planta baja situado en una zona tranquila…
$135,773
