Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Cetinje
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Municipio de Cetinje, Montenegro

Zagora
7
Cetiña
5
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Cetiña, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Cetiña, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
A house for sale in Cetinje with a total area of 75 m² of finished living space (ground floo…
$325,230
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Cetinje, Montenegro

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir