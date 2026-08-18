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Casas en Venta en Municipio de Cetinje, Montenegro

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4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Cetiña, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Cetiña, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Ubicado en el corazón mismo de Cetinje, esta acogedora casa familiar de 169m2 ofrece una rar…
$703,002
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Casa 2 habitaciones en Cetiña, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Cetiña, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
D4-432. Casa en Cetinje, Dobrsko SeloVenta casa cerca de Cetinje, en un pequeño lugar Dobrsk…
$91,466
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en M 10, Montenegro
Villa
M 10, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Villa La Tout es una villa moderna de 250 m2 con amplias terrazas, situada en una finca priv…
Precio en demanda
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 1 habitacion en Gradani, Montenegro
Casa 1 habitacion
Gradani, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 43 m²
Piso 1
Una casa de piedra para la renovación está en venta en el tranquilo pueblo de Ljubotinj, Cet…
$46,505
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Cetinje, Montenegro

con Jardín
Baratos
De lujo
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