Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Cetinje
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipio de Cetinje, Montenegro

;
Bukovica
5
Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Ranjev Do, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Ranjev Do, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 2
El complejo de la villa se encuentra a sólo 2 km del centro histórico de Herceg Novi, una de…
$719,993
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 6
Elite apartamento en un complejo premium en Tivat es una combinación de estilo sofisticado, …
$518,911
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/6
Elegante estudio en el prestigioso complejo Boka Place, situado en el corazón de Tivat, a un…
$520,438
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Número de plantas 2
Dos apartamentos duplex en Baošić Se ofrecen dos amplios apartamentos dúplex de 62 m2 cada u…
$193,035
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Papratna Strana, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Papratna Strana, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 3
Nuevo proyecto premium en la Bahía de Kotor Presentamos un nuevo complejo residencial de cla…
$150,966
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 4/8
En venta es un hotel de cinco estrellas de una habitación SIRO, la primera marca hotelera SI…
$576,174
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Cetiña, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Cetiña, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Precio: 139.000 € Un moderno y totalmente amueblado apartamento de dos dormitorios está disp…
$159,019
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Municipio de Cetinje, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Municipio de Cetinje, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 2/4
text
$195,289
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Municipio de Cetinje

condos
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Municipio de Cetinje, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir