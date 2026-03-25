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Villas del mar en venta en Novoselje, Montenegro

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1 propiedad total found
Villa en Novoselje, Montenegro
Villa
Novoselje, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 466 m²
Piso 2
Impresionante villa de 6 dormitorios en ventaPresentando la lujosa villa de 6 dormitorios en…
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Novoselje, Montenegro

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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