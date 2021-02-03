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Apart hotel Chernogore

Bar, Montenegro
de
$113,888
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ID: 5796
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

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Bar, Montenegro

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Agencia
Red Feniks Montenegro
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Desarrollador
MS Invest
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