  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Montenegro
de
$938,889
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28555
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Ciudad
    Dobrota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 82m2 l, prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Localización en el mapa

Dobrota, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Barrio residencial Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Montenegro
de
$247,867
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Está viendo
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$938,889
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
de
$211,250
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izol…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Mostrar todo Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Edificio de apartamentos with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$202,446
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
213,597
Apartamentos 3 habitaciones
85.0
349,149
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones