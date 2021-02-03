  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$222,986
ID: 28147
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvojena kuhinja, 3 spavaće sobe, kupatilo, toalet, 2 terase Opremljenost: polunamješten, 2 klima uređaja   Dodatno:   U cijenu uključeno garažno mjesto u suterenu (uknjiženo na vlasnika)   💰 Cijena: 190.000 €

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
