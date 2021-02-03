  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,817
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
ID: 28479
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se poslovni prostor ukupne površine 125m² + 60m² terase, smješten na odličnoj lokaciji uz bulevar. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, zahvaljujući atraktivnoj poziciji i dobroj vidljivosti. Cijena zakupa: 2.400€ mjesečno.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,817
