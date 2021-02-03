  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$528
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28429
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na cetvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$338,000
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$422,500
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
de
$2,63M
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Está viendo
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,174
Izdaje se trosoban stan površine 107m², smješten na prvom spratu Maksim zgrade, Preko Morače. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih institucija i sadr…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complejo residencial Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Montenegro
de
$306,281
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Área 56–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Hotel de cinco estrellas Melia Private Residences en Budva.Lanzamiento de ventas de apartamentos en el Melia Hotel de cinco estrellas - directamente en la costa de Bečići!¡No te pierdas la oportunidad de tener una residencia en primera línea de playa gestionada por la marca internacional Mel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Apartamentos 2 habitaciones
113.0
1,02M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Muo, Montenegro
de
$228,263
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Presentando un nuevo complejo residencial en Muo, Bahía de Kotor.Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en el acogedor y tranquilo pueblo de Muo, Bahía de Kotor. Esta región es famosa por su clima templado, olivos centenarios y las aguas cristalinas de la bahía. El complejo se …
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones