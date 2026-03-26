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Inversiones Inmobiliarias en Lustica, Montenegro

bienes raíces comerciales
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De inversiones 270 m² en Lustica, Montenegro
De inversiones 270 m²
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
El sitio de construcción tiene un relieve bastante agudo, situado arriba de la carretera. Es…
$416,097
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