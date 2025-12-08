Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hoteles en venta en Ljesnica, Montenegro

1 propiedad total found
Hotel 1 186 m² en Ljesnica, Montenegro
Hotel 1 186 m²
Ljesnica, Montenegro
Habitaciones 20
Área 1 186 m²
Presentamos una oportunidad única para comprar o convertirse en socio de un exclusivo hotel …
$4,05M
