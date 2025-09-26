Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kotor
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Kotor, Montenegro

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Kotor, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Kotor, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Piso 2/2
Superficie de la vivienda - 450 m2Superficie de parcela – 1.700 m2.Casa con una gran parcela…
$1,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir