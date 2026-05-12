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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Municipio de Kotor, Montenegro

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Kotor
4
Lastva Grbaljska
4
Zagora
3
Morinj
5
Casa Borrar
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6 propiedades total found
Casa 1 habitacion en Skaljari, Montenegro
Casa 1 habitacion
Skaljari, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Una hermosa casa está disponible para alquiler a largo plazo, situado en el tranquilo asenta…
$930
por mes
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Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta lujosa villa espaciosa se encuentra en una calle tranquila a solo 300 m del mar y la pl…
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Villa de tres dormitorios en M 1, Montenegro
Villa de tres dormitorios
M 1, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante y lujosa villa con 3 dormitorios y 3 baños se encuentra en una zona de 2000 me…
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Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Esta es una antigua villa de piedra tradicional para la recreación con 3 dormitorios para 6-…
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Villa en Donji Orahovac, Montenegro
Villa
Donji Orahovac, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Esta lujosa villa con vistas al paseo marítimo con 4 dormitorios para 8-10 personas tiene un…
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Villa en Jadranska, Montenegro
Villa
Jadranska, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
La villa se encuentra en una excelente ubicación en una tranquila carretera que conduce a un…
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Tipos de propiedades en Municipio de Kotor

villas

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kotor, Montenegro

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
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