Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Municipio de Kotor, Montenegro

4 propiedades total found
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota en Dobrota, Montenegro
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 500 m²
Número de plantas 2
La propiedad consta de 8 apartamentos — 4 unidades de una habitación y 4 apartamentos de est…
Precio en demanda
Agencia
Horizon Real Estate
Idiomas hablados
English
Restaurante, cafetería 230 m² en Perast, Montenegro
Restaurante, cafetería 230 m²
Perast, Montenegro
Dormitorios 1
Área 230 m²
Restaurante Alquiler en una ubicación privilegiada en el corazón de PerastUn restaurante tot…
$8,926
por mes
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
🏢 Warehouse / Storage Space for Rent – Budva-Tivat Highwa en Lastva Grbaljska, Montenegro
🏢 Warehouse / Storage Space for Rent – Budva-Tivat Highwa
Lastva Grbaljska, Montenegro
Área 250 m²
🏢 Almacenes / Espacio de almacenamiento para alquiler – carretera Budva-TivatUbicación: Glav…
$20
por mes
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent en Dobrota, Montenegro
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
por mes
con Vistas al mar
