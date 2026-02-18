Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Kotor
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Municipio de Kotor, Montenegro

Dobrota
4
Skaljari
3
Lastva Grbaljska
5
Kavac
3
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Dobrota, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1
Inmobiliaria, Montenegro, Kotor, AlquilerUn apartamento amueblado de una habitación está dis…
$774
por mes
Parámetros de las propiedades en Municipio de Kotor, Montenegro

con Vistas al mar
con Piscina
