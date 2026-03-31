Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Kolašin
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Municipio de Kolašin, Montenegro

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio en Kolasin, Montenegro
Estudio
Kolasin, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
‍LOCALACIÓN Este apartamento está situado en Kolasin, a 1 km del centro de la ciudad. El ma…
$100,009
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kolašin, Montenegro

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir