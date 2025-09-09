Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Kolašin
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vista a la montaña

Casa en condominio en la montaña en venta en Municipio de Kolašin, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Municipio de Kolašin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Municipio de Kolašin, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 6
text
$467,272
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Municipio de Kolašin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Municipio de Kolašin, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 113 m²
Piso 3/3
text
$298,212
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Drpe, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Drpe, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 3
text
$369,466
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kolašin, Montenegro

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir