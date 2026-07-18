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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Herceg Novi, Montenegro

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Propiedad comercial 102 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Área 102 m²
Un espacio de negocios renovado de 102 m2 está siendo alquilado en el mismo centro de Herceg…
$1,773
por mes
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Hotel 67 m² en Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Situado en el prestigioso barrio Horizonte de Luštica Bay, este apartamento de 67,41 m2 de l…
$802,940
por mes
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