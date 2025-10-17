Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Garaje

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos con garaje en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

Lustica
3
Prijevor
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Prijevor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Prijevor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Vistas al mar