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Casas en Venta en Zeta Municipality, Montenegro

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10 propiedades total found
Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
beautiful, fully furnished family house of 120 m², located on a spacious and landscaped plot…
$289,687
VAT
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Área 3 400 m²
Una rara oportunidad para comprar una casa familiar en construcción situada en una gran parc…
$348,946
VAT
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Casa 6 habitaciones en , Montenegro
Casa 6 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
La casa es de 600m2 en una parcela de 1600m2 en una ubicación conveniente entre Podgorica y …
$1,22M
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Casa 1 habitacion en Balabani, Montenegro
Casa 1 habitacion
Balabani, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Una moderna casa de nueva construcción de 79 m2 con una parcela de 505 m2 se ofrece a la ven…
$151,175
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Una excelente oportunidad para comprar una casa familiar con un gran patio privado en el tra…
$139,957
VAT
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
hermosa casa familiar totalmente amueblada de 120 m2, situada en una parcela espaciosa y aja…
$289,687
VAT
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Casa 3 habitaciones en Mataguzi, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Mataguzi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Situado en la tranquila y verde zona de Mataguži, cerca de Podgorica, esta moderna casa de n…
$184,201
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Área 4 200 m²
Descubra una rara oportunidad de poseer una amplia finca en el entorno tranquilo de Trešnjic…
$516,487
VAT
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Casa 4 habitaciones en Mahala, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Mahala, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Casa de piedra con una superficie total de 200m2 en el mismo centro del asentamiento Golubov…
$294,467
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Casa 4 habitaciones en Mahala, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Mahala, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Una casa de 200 m2 + una casa separada de 30 m2. Situado en la carretera a Podgorica desde e…
$334,643
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Parámetros de las propiedades en Zeta Municipality, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
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