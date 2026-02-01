Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Donja Lastva, Montenegro

villas
5
adosados
6
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 400 m²
Tivat, Donja Lastva – Prestigioso siete dormitorios con vista a Porto MontenegroEsta impresi…
$5,80M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Donja Lastva, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir