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Estudios en venta en Dobrota, Montenegro

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Estudio 1 habitación en , Montenegro
Estudio 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 6
Un apartamento estudio amueblado se ofrece a la venta en el moderno The House complex in Kot…
$171,736
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Agencia
Status-M, D.O.O
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