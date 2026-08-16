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Arrendamiento a largo plazo villas en Dobrota, Montenegro

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Villa 13 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 587 m²
Superficie: 587 m2Dormitorios: 8Baños: 53 plazas de aparcamiento al aire libreSituado en pri…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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