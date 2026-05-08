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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Dobrota, Montenegro

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Restaurante, cafetería 500 m² en Dobrota, Montenegro
Restaurante, cafetería 500 m²
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Área 500 m²
Piso 3
Un hotel completamente amueblado en Kotor está a la venta, en el atractivo asentamiento de D…
$7,268
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
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