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Villa for Rent in Budva Municipality en Denjasi Cesminovo, Montenegro
Villa for Rent in Budva Municipality
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
Situado a sólo 10 km de Budva y 400 m de la playa, esta villa moderna ofrece privacidad, com…
$505
por noche
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