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14 propiedades total found
Villa de tres dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
‍Situado en Petrovac na Moru en la región del Condado Budva, esta villa cuenta con un balcón…
$382
por noche
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Luxurious Villa in Budva Municipality close to the Sea en Budva, Montenegro
Luxurious Villa in Budva Municipality close to the Sea
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 374 m²
Número de plantas 3
Esta villa se encuentra en el municipio de Budva, aproximadamente a 11 km del centro de la c…
$1,562
por noche
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villa de 5 dormitorios en Budva, Montenegro
villa de 5 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Esta encantadora villa de piedra es una casa con verdadero carácter mediterráneo. Tiene una …
$452
por noche
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Villa de 4 dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de 4 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
‍‍Esta villa se encuentra en Budva, Sveti Stefan. Está situado en la cima de la colina sobre…
$1,043
por noche
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Villa de tres dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Esta lujosa villa se encuentra en el municipio de Budva. La villa está amueblada y lista par…
$330
por noche
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Villa de 4 dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de 4 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
‍LOCALACIÓN La villa se encuentra en Sveti Stefan, dentro del municipio de Budva, aproximad…
$811
por noche
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Villa de tres dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 465 m²
Villa ofrece vistas al mar, WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito, situado en Budva,…
$811
por noche
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Villa de 4 dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de 4 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
‍Este chalet se encuentra en el municipio de Budva y a solo 1,6 km de Perazica Do Beach, y o…
$348
por noche
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Villa de tres dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
‍‍Villa ofrece alojamiento en Bečići con conexión WiFi gratuita y vistas al mar, así como pi…
$927
por noche
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Villa de 2 dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de 2 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
‍Este apartamento de lujo está situado en Gospostina, Budva. El aeropuerto de Tivat está a 2…
$684
por noche
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Villa de tres dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
‍‍La villa está situada en Petrovac na Moru, con aire acondicionado y piscina privada. Este …
$382
por noche
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Villa de 2 dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de 2 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
‍Este apartamento de lujo está situado en Gospostina, Budva. El aeropuerto de Tivat está a 2…
$452
por noche
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Villa de 1 habitación en Budva, Montenegro
Villa de 1 habitación
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
‍‍La villa está situada en Budva, con aire acondicionado y patio. Esta villa cuenta con pisc…
$336
por noche
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villa de 5 dormitorios en Budva, Montenegro
villa de 5 dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 374 m²
‍‍‍Esta villa se encuentra en el municipio de Budva, a 11 km del centro de la ciudad. El mar…
$1,507
por noche
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