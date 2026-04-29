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Alquiler a largo plazo de estudios con vistas a la montaña en Budva, Montenegro

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3 propiedades total found
Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1
Nos complace presentarle con una oferta para alquilar un apartamento en la hermosa ciudad co…
$465
por mes
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Un apartamento cómodo y totalmente amueblado está disponible para alquiler a largo plazo en …
$465
por mes
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar un apartamento nuevo y amueblado en Budva. Esta propiedad es perfect…
$581
por mes
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Parámetros de las propiedades en Budva, Montenegro

con Jardín
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