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Arrendamiento a largo plazo propiedad de inversión en Budva, Montenegro

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De inversiones 190 m² en Budva, Montenegro
De inversiones 190 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 190 m²
Piso 10
Se ofrece una terraza en la azotea de 190 m2 con vistas panorámicas al asentamiento de Vidik…
$1,758
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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