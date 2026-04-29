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Arrendamiento a largo plazo hoteles en Budva, Montenegro

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Hotel 1 600 m² en Budva, Montenegro
Hotel 1 600 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 18
Área 1 600 m²
Si usted está buscando una lujosa propiedad de alquiler a largo plazo cerca de Budva y Sveti…
$22,016
por mes
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Hotel 440 m² en Budva, Montenegro
Hotel 440 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Un hotel boutique de tres niveles totalmente renovado está disponible para alquiler a largo …
$1
por mes
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Hotel 1 600 m² en Budva, Montenegro
Hotel 1 600 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 18
Dormitorios 18
Área 1 600 m²
If you’re looking for a luxurious long-term rental property near Budva and Sveti Stefan, the…
$22,016
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