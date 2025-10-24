Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Piso independiente

Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Budva, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea en Budva, Montenegro
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
The apartment is fully furnished and equipped with modern appliances. Apartment layout: …
$4,624
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir