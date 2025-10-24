Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Budva, Montenegro

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
An incredibly spacious two-level apartment with five (!) bedrooms in the center of Budva is …
$341,876
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
First Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Budva, Montenegro

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir