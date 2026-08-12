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Casas de campo del mar en venta en Budva, Montenegro

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1 propiedad total found
Casa de campo 9 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa de campo 9 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 620 m²
Número de plantas 3
En venta hay tres edificios separados en la Riviera Budva cerca de Sveti Stefan.Casa princip…
$605,021
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