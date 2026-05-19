Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Budva
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a corto plazo pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Municipio de Budva, Montenegro

;
Budva
12
Becici
9
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 9
Un moderno apartamento de una habitación está disponible para alquilar en la atractiva ubica…
$174
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
Este moderno apartamento de una habitación está disponible para alquiler a corto plazo de ju…
$221
por noche
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Vistas al mar
Realting.com
Ir