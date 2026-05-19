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Mansiones en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Casa grande 10 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Cinta Precio Reducido
Casa grande 10 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 752 m²
Número de plantas 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
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Casa grande 8 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa grande 8 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Продажа великоленопго дома в посёлке КулячиГлавный дом , совмещен с дрмом доя гостей закрыты…
$1,30M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

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