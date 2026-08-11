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Casas en Venta en Municipio de Bijelo Polje, Montenegro

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Casa 8 habitaciones en Ljesnica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Ljesnica, Montenegro
Dormitorios 8
Casa en venta en Dobra Water - a sólo 150 m de la playa!Ofrecemos a la venta una casa atract…
$424,555
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Casa 2 habitaciones en Ljesnica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Ljesnica, Montenegro
Dormitorios 2
Área 225 m²
$298,717
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