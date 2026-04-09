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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Bijela, Montenegro

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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Este moderno apartamento de una habitación, que cubre 44 m2, está situado en el segundo nive…
$576
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