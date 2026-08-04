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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Bar, Montenegro

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Propiedad comercial 40 m² en Bar, Montenegro
Propiedad comercial 40 m²
Bar, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
ID-650📍 Soho City📐 🏢 🛁 1 сану🚗 ▪ланировка:•• 2• Сану📄
$1,161
por mes
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