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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Bar, Montenegro

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Apartamento en Scepana Malog, Montenegro
Apartamento
Scepana Malog, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Apartamento en alquiler en Montenegro - Estudio en Bar en el complejo de élite Soho City. Ap…
$639
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
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