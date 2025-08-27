Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en la montaña en venta en Municipio de Bar, Montenegro

Apartamento independiente Piso independiente en Bjelisi, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Bjelisi, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1/10
text
$101,762
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Durmani, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Durmani, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/5
text
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Susanj, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Susanj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 4
text
$106,577
AdriastarAdriastar
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 1
text
$210,068
