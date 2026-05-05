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Apartamentos con Jardín en venta en Northern Region, Malta

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Swieqi
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Naxxar
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Apartamento 8 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 8 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/1
Mellieha – 159SQM Apartamento de tercer piso amueblado con garaje Lock-UpAmplio y listo para…
$736,881
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Tipos de propiedades en Northern Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

con Garaje
con Terraza
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con Piscina
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