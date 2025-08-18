Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Northern Region, Malta

2 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Bahía de San Pablo, Malta
Apartamento 6 habitaciones
Bahía de San Pablo, Malta
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
$276,905
Dejar una solicitud
Apartamento 9 habitaciones en Qawra, Malta
Apartamento 9 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 4/7
This spacious and beautifully presented seafront apartment is situated on the fourth floor i…
$710,565
Dejar una solicitud
