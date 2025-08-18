Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Northern Region, Malta

Bahía de San Pablo
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 2/2
Naxxar - Urban Conservation Area (UCA) - Thoughtfully designed duplex penthouse with a priva…
$731,892
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Northern Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir