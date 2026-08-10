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Áticos en Venta Northern Region, Malta

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Mosta
46
Bahía de San Pablo
29
Swieqi
22
Naxxar
18
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171 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Dingli, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Swatar Espacioso Ático de 3 dormitorios con amplias terrazas & impresionantes vistas al país…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona muy solicitada en Mosta, este impresionante, de gran tamaño, diseño cuad…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
SQM impresionante 300 Ático en venta en Mtarfa Descubra este excepcional ático de 300 SQM s…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo al mercado es este extenso ático dúplex de 4 pisos en un desarrollo de lujo. El primer…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Bugibba, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Bugibba, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Moderno ático situado en la zona codiciada de Salina, que ofrece un diseño amplio y práctico…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
MOSTA - Totalmente Amueblado y listo para entrar en el Atico Modern Corner situado cerca de …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
MELLIEHA - NEW ON THE MARKET - A 168 sq m Ático formando parte de un nuevo bloque inteligent…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta excepcional habitación de 3 dormitorios, 4 baños Penthouse en prestigioso San Pawl tat-…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mgarr, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante ático situado en el pueblo sereno de Mgarr está ahora disponible para la …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2 dormitorios, 2 baños situado en una zona de Naxxar. Esta propiedad moder…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubra el pináculo de la moderna vida mediterránea con esta exclusiva selección de cuatro …
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Mosta, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Atico de 1 dormitorio en Mosta muy central y cerca de todas las comodidades. Esta propiedad …
Precio en demanda
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Ático Ático 6 habitaciones en Qawra, Malta
Ático Ático 6 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 5/2
Qawra – Ático dúplex en venta Silencio Amplia y moderna propiedad con 2 dormitorios con la o…
$448,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Rabat, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante Ático en Rabat, Malta ofrece una vida de lujo con impresionantes vistas d…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Swieqi, Malta
Ático Ático 4 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SWIEQI - NUEVO EN EL MERCADO - A 450m2 Sky Villa/Penthouse formando parte de un nuevo bloque…
Precio en demanda
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Ático Ático en Qawra, Malta
Ático Ático
Qawra, Malta
POR VENTA: Ático impresionante en el corazón de Qawra Precio: 317,500 (incluye piezas comun…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Dingli, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Experimente la mezcla perfecta de lujo moderno y encanto tradicional con este impresionante …
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Naxxar, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Naxxar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este elegante ático ofrece un estilo de vida cómodo y conveniente. Con un dormitorio y un ba…
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático de 3 dormitorios de lujo con piscina Tas-Salini, Naxxar Precio: 1.050.000 (incluyendo …
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Ático Ático 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
? Una oportunidad para adquirir un luminoso y espacioso ático de 2 dormitorios y 2 baños sit…
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Ático Ático 1 habitacion en Dingli, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Dingli, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de 3 Áticos con una amplia cocina de planta abierta / salón / comedor / 1/2/3 …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Mgarr, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mgarr, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
A dos dormitorios en el corazón de Zebbiegh Mgarr la propiedad consta de una cocina de plant…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Qawra, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Qawra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un lujoso Penthouse terminado en Qawra. Tener un diseño escaneo. Esta propiedad consta de un…
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 2 dormitorios en Mosta muy central y cerca de todas las comodidades. Esta propiedad…
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Ático Ático 3 habitaciones en Dingli, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta excepcional residencia de propiedad libre, incluido su propio espacio aéreo, está situa…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en plan un espacioso Ático en una de las mejores ubicaciones en Swieqi Alojamien…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un Penthouse de lujo, que mide aproximadamente 200 m2, situado en esta zona tan buscada de M…
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Naxxar - Ático UCA AREA. 3 dormitorios. Vistas frontales de la iglesia / espalda abiertas vi…
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Estos dos Áticos cuentan con vistas sin obstáculos y garantizadas del paisaje de la zona ver…
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Ático Ático 2 habitaciones en Xemxija, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Xemxija, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente se está desarrollando ofreciendo impresionantes vistas al mar en la frontera de …
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Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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