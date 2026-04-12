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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Vilnius city municipality, Lituania

Vilna
161
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Restaurante, cafetería 340 m² en Vilna, Lituania
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Restaurante, cafetería 340 m²
Vilna, Lituania
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Número de plantas 2
En Vilnius, Vilnius Street 16, se ofrece un restaurante premium en alquiler, situado en el c…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 2/4
Nueva, acogedora y espaciosa galería de loft 51,10 metros cuadrados para alquilar! Únete al…
$991
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Propiedad comercial 54 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 54 m²
Vilna, Lituania
Área 54 m²
Piso 1
ENMIENDAS REGULATORIAS AL REGÍSTRATE (Tuvlita en el mismo edificio) • LOCALIZACIÓN ESTRATEG…
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
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¡Mandando 1 cajón en la casa! Es una LOCALIZACIÓN STRATEGICA, DISTRIBUCIÓN DEL MEDIO EXCLUSI…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 44 m²
Piso 2/5
EXPOSURES TO THE PROCEEDINGS AND THE EXPOSURES OF 2 HOUSEHOLDS G. Apartamento de 2 habitaci…
$701
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Apartamento 4 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 4
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ESPACIO REMOVADO Y MUY QUALIDAD CON UN PERO DE 4 CABLES, ¡En el GaTV de TALIN! TEST INFORMA…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en el centro de Vilnius, con vistas a Gedimino pr.…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Piso 4/6
MODERUS INSTALLATION IN MODERNY Hay un montón de entretenimiento y lugares de ocio: tiendas,…
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 5/5
Una ASISTENCIA DESIGN DE UN DISEÑO EN LAS ALTAS CLASES DE SUSTANCIAS HA ESTABLECIDO EN UNA A…
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Parcelas en Vilna, Lituania
Parcelas
Vilna, Lituania
G. 137, VILNIUS PRINCIPIOS: - Posible plazo de arrendamiento de 6 meses; - LABAI spot - más…
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
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Área 12 m²
Piso 2/5
Apartamento de una habitación en alquiler en casa recientemente renovado Paneriú str., Nueva…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 46 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Área 49 m²
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
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Área 33 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Área 44 m²
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 40 m²
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Apartamento 2 habitaciones en Salos, Lituania
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Piso 1/2
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en uno de los distritos más atractivos de Vilnius …
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Propiedad comercial 56 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 44 m² en Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 200 m² en Vilna, Lituania
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 600 m² en Salos, Lituania
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Propiedad comercial 32 m² en Vilna, Lituania
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Propiedad comercial 116 m² en Vilna, Lituania
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