Arrendamiento a largo plazo propiedad en Vilna, Lituania

apartamentos
68
casas independientes
6
bienes raíces comerciales
89
165 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 2/4
Nueva, acogedora y espaciosa galería de loft 51,10 metros cuadrados para alquilar! Únete al…
$1,035
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 5/5
Una ASISTENCIA DESIGN DE UN DISEÑO EN LAS ALTAS CLASES DE SUSTANCIAS HA ESTABLECIDO EN UNA A…
$756
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 6/7
LEAVE LIGHT AND COMPLETE INSTALLATED 2 CAPSULES have been SECOND, PROYECTO "STEPS"! ¡Bajand…
$930
por mes
Propiedad comercial 64 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 64 m²
Vilna, Lituania
Área 64 m²
Piso 1
$699
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 6/9
Apartamento 34.29 metros cuadrados, Preigliaus g. 8, Pilaitė; ¡El pago de la Agencia no es …
$523
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 1/6
Amplio apartamento de dos habitaciones en alquiler en el nuevo pueblo! estratégicamente con…
$802
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/4
2 CAPBASIS BUT PARA alquilar en Montañas / En razas cerca del bosque ADDITIONAL INFORMATION…
$812
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 2/5
Alquiler de 2 habitaciones UTTER EN NUEVO CON parque subterráneo ADDITIONAL INFORMATION • A…
$929
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/3
NUEVA INSTALLACIÓN DE LAS 2 CARCABLES Tiene un TYPE ESTUDIO EN NUEVA K.ČIBIRO G., GALES! ¡No…
$697
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 3/6
$967
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 23 m²
Piso 5/5
PROCEDIMIENTO REMOVADO Y USTED INSTALLATED 1 KAMBARIO PERO - J. LEBEDIUM GATV! Este luminos…
$577
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 3/3
CANDLING 1 CABB. BETTER OF NEW CONSTRUCTION IN NEW BASE / JERUZALE (BALTIC G. 117) ADDITION…
$580
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 1/5
$581
por mes
Propiedad comercial 17 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 17 m²
Vilna, Lituania
Área 17 m²
Piso 1
¡Oportunidades exclusivas! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" A WHITE TILTO! ¿Buscan…
$581
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 6/6
BUTAS rigurosos y brillantes con imágenes panorámicas BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24…
$639
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 25 m²
Piso 1/3
NUEVA INSTALLACIÓN DE LAS 2 CARCABLES Tiene un TYPE ESTUDIO EN NUEVA K.ČIBIRO G., GALES! ¡No…
$639
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 3/4
$639
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 26 m²
Piso 9/9
¡Querría vivir a mises! ¡Sé su primer residente! NO AGENTE TAX si alquila por lo menos un añ…
$639
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 1/5
FUEL G. 35A, WILNIUS NEW INSTALLATION OF THE TWO ANGALES with THERASA. Paupys es el casco an…
$1,163
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 1/5
FUEL G. 35A, WILNIUS NEW INSTALLATION OF THE TWO ANGALES with THERASA. Paupys es el casco an…
$1,163
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 5/12
FUNCIONAMIENTO FUNCIONALES DISCLOSED BY 2 HOUSEHOLDS ON TRANSFER G.39 INSTALLATIONS PILLED Y…
$651
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 6/6
BUTAS rigurosos y brillantes con imágenes panorámicas BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24…
$639
por mes
Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 4/5
EXCLUSIVAMENTE DE 1 CASTLE EN NUEVO, ALGIRDO G.! _ estratégicamente cómodo lugar, excelente…
$459
por mes
Propiedad comercial 67 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 67 m²
Vilna, Lituania
Área 67 m²
Piso 2
$813
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 3/5
RENTAL apartamento muy amplio y confortable con chimenea para la familia SANTARICOS (M.Marci…
$1,104
por mes
Propiedad comercial 46 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 46 m²
Vilna, Lituania
Área 46 m²
Piso 1
Locales comerciales / oficinas en alquiler en Vytenio g., proyecto "Skver namai," Vilnius …
$1,337
por mes
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 3
Una nueva NAMAS sublocalizada con una terraza (calle Santiago Šimkevičius) ADDITIONAL INFOR…
$2,325
por mes
Propiedad comercial 66 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 66 m²
Vilna, Lituania
Área 66 m²
Piso 1
LEVELS OF LIGHT AND FUNCTIONARY COORDINATION IN THE SENAMIOR! _ GENERAL: - Dirección: Latako…
$1,744
por mes
Propiedad comercial 404 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 404 m²
Vilna, Lituania
Área 404 m²
Piso 1
$3,513
por mes
Propiedad comercial 1 118 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 1 118 m²
Vilna, Lituania
Área 1 118 m²
Piso 1
$9,087
por mes
