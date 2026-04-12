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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Vilnius city municipality, Lituania

Vilna
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65 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 2/4
Nueva, acogedora y espaciosa galería de loft 51,10 metros cuadrados para alquilar! Únete al…
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 7/21
¡Mandando 1 cajón en la casa! Es una LOCALIZACIÓN STRATEGICA, DISTRIBUCIÓN DEL MEDIO EXCLUSI…
$634
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/5
EXPOSURES TO THE PROCEEDINGS AND THE EXPOSURES OF 2 HOUSEHOLDS G. Apartamento de 2 habitaci…
$701
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 27 m²
Piso 3/4
EN EL SEGUNDO CENTRO VILNIUS, NUEVA, UTILGA, ESPACIO SPREADING 27 KV. M., 2 CABAREA LOFTE wi…
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Apartamento 4 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 4
Área 95 m²
Piso 3/4
ESPACIO REMOVADO Y MUY QUALIDAD CON UN PERO DE 4 CABLES, ¡En el GaTV de TALIN! TEST INFORMA…
$1,517
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 62 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en el centro de Vilnius, con vistas a Gedimino pr.…
$864
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 47 m²
Piso 3/5
LUZ REMOVABLE Y SPREADS, POR QUÉ FIXED 2 KAMB. TU LIBERTAD, ellos pueden colarse del CARTO …
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 51 m²
Piso 4/6
MODERUS INSTALLATION IN MODERNY Hay un montón de entretenimiento y lugares de ocio: tiendas,…
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 5/5
Una ASISTENCIA DESIGN DE UN DISEÑO EN LAS ALTAS CLASES DE SUSTANCIAS HA ESTABLECIDO EN UNA A…
$737
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 12 m²
Piso 2/5
Apartamento de una habitación en alquiler en casa recientemente renovado Paneriú str., Nueva…
$403
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 1/7
EXCLUSIVE BUT 2 CAPSULES, HOWEVER, PULKO G. ¡Nuevo PROYECTO DE CIUDAD DE PEQUEÑOS! .........…
$937
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 7/9
CHEMICAL Y YELLOW 2 CABLES tienen un HEADLAMP!!!! Apartamento de 2 habitaciones en alquiler…
$700
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 1/9
¡Tu casa tiene 1 casa con una ley Thera! ¿Buscando una vivienda confortable, moderna en un …
$577
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 8/9
LOWER YOUTH 2 CAPBASE BUILDING IN CAROLINLES Hay un montón de entretenimiento y lugares de …
$670
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 18/20
¡Las 2 CARERES CON LOGIA ERDVIA en la DISTRIBUCIÓN DEL ARQUITECTOR! _ "SKYLUM" es un comple…
$875
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 2/4
Cómodo apartamento recién amueblado - estudio en Naujoji (Meistrú g. 8), cerca del aeropuert…
$519
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Apartamento 2 habitaciones en Salos, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Salos, Lituania
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Área 59 m²
Piso 1/2
LAS 2 CAPSULES PERO EN CURRENCY, MICRO -----------------------------------------------------…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 51 m²
Piso 1/2
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en uno de los distritos más atractivos de Vilnius …
$772
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 3/3
Apartamento en alquiler en el casco antiguo de Vilnius ADDITIONAL INFORMATION • El apartame…
$981
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Área 61 m²
Piso 1/2
2 habitaciones. 61,33 sq.m apartamento en alquiler en VILON CITY proyecto (9 km a PC "BIG) c…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Área 50 m²
Piso 1/3
$869
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
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Área 17 m²
Piso 4/5
El asiento y el calor 1K estarán en los primeros estados G., GEAR, Apartamento disponible a…
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Área 27 m²
Piso 1/4
RECURSOS SELECADOS DEL NUEVO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN COLUMN 1 Apartamento de una habita…
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Área 30 m²
Piso 1/5
MODERNUS, YOUTH INSTALLATION, 1 KAMBARIO BUT - M. LOWERING GATH! _ El apartamento está en el…
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Área 68 m²
Piso 2/3
$1,275
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Piso 5/8
NUEVO REMOVADO POR LOS 2 HOLDINGS DE CASA G. ¡Policía JOMANTO PARKO! _ Apartamento de 2 habi…
$804
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Área 37 m²
Piso 7/11
¡MIESTO y NATURALEZA en un cabezal! El apartamento compacto está equipado con un diseño cómo…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Área 51 m²
Piso 1/5
FUEL G. 35A, WILNIUS NEW INSTALLATION OF THE TWO ANGALES with THERASA. Paupys es el casco an…
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Área 55 m²
Piso 4/8
$1,159
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Apartamento en alquiler en el casco antiguo de Vilnius ADDITIONAL INFORMATION • El apartame…
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